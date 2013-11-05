3DS LL ドラクエ

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商品詳細
中古品です。傷がやや多くあるので、コレクターの方にはおすすめできないです。コントローラーに関してはボタン、スティックはまだまだ現役です。充分プレイできることは確認済みです。値下げはできる範囲で可能です。写真上のゲームカセットは無料でお付けいたします。
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