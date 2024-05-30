PS3 プレステ3 本体

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商品詳細
SONYPS3CECH-3000B中古品です。新品で購入しゲームに使用してました。初期化済。できる範囲で埃等掃除済。付属品は写真の全てです。PS3本体、HDMIケーブル、電源ケーブルコントローラー、コントローラーケーブル。素人保管の為中古品に理解ある方、ご購入下さい。箱はありません。
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