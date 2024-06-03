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心臓血管外科手術　虎の巻　裁断済み
商品番号 G64190921433
商品名

心臓血管外科手術　虎の巻　裁断済み
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「心臓血管外科手術　虎の巻」　裁断済み定価　10,000円＋税♯心臓血管外科手術　♯心臓外科　♯心臓血管外科　♯血管外科　♯外科　♯山口敦司裁断済みのため状態が悪いとしております。書き込み、使用感のない商品となります。
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