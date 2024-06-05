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松方正義関係文書　第16巻　大東文化大学東洋研究所　近現代史
商品番号 G26964740179
商品名

松方正義関係文書　第16巻　大東文化大学東洋研究所　近現代史
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,343 円
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商品詳細

第16巻は、「松方家萬歳閣資料（三）　谷家所蔵資料」です。詳細な解題があります。綺麗な本です。589頁、平成7年出版。どうぞよろしくお願いいたします。父は鹿児島藩士。日田県知事、租税頭、大蔵大輔などを経て、明治13(1880)年内務卿となる。翌年大隈重信が政変で追放されると、参議兼大蔵卿に就任。いわゆる「松方デフレ」と呼ばれる緊縮財政を実施。第1次伊藤、黒田、第1次山県、第2次伊藤、第2次山県各内閣の蔵相。この間首相として2度組閣し、蔵相を兼任した。のち日本赤十字社社長、枢密顧問官、議定官、貴族院侯爵議員、内大臣を歴任。日本銀行の創立、金本位制度の確立など、財政指導者として功績を残す。元老としても重きをなした。
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