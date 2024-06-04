CHANEL スーパーレア物 図鑑

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商品詳細
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼⚠商品説明は必ず最後までお読み下さい。⚠プロフィールも、出来れば読んで頂けれ ばと思います。⚠専用・お取り置き・領収書の発行→不可▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲完全保存版 TSBオリジナル編集CHANELスーパーレア物図鑑全体的に擦れ傷があり、角には折れ・捲れがあります。その他、経年による汚れや黄ばみもあると思いますので、気になる方は購入をお控え下さい。ざっと確認しましたところ、切り抜きや書き込みは無さそうですが、見落としがありましたらお許し下さい。ペット・喫煙者は居りません。25年以上前の中古本ですので、御理解下さる方のみ御願い致します。細い所が気になる方や、美品をお求めの方は御遠慮下さい。家にあるリサイクル材を使用した簡易梱包で発送致します。らくらくメルカリ便・ネコポスでの発送を予定しておりますが、ゆうゆうメルカリ便・ゆうパケットに変更するかもしれません。予め御了承下さい。#シャネル#シャネル図鑑#シャネルカタログ
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