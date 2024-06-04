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O.M.Y. SONIC SKATE SURVEYOR
商品番号 U90311547493
商品名

O.M.Y. SONIC SKATE SURVEYOR
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,678 円
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商品詳細

帯に爪痕、少し薄い黄ばみあり。ジャケットに黄ばみ多め、ケース全体に擦れ、盤に研磨跡、数点擦れあり。再生に影響はありません。
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