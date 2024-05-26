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テーマ別特訓ノート天体 /植物・動物 :理科 : 国立・私立中学受験 2冊セット
商品番号 J46374166741
商品名

テーマ別特訓ノート天体 /植物・動物 :理科 : 国立・私立中学受験 2冊セット
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「テーマ別特訓ノート天体:理科:国立・私立中学受験」冨山篤定価:￥900#冨山篤#冨山_篤#本#自然／一般「テーマ別特訓ノート植物・動物」私が購入した時より天体の方は蛍光ペンで数ページラインが引かれていました。要点チェックカードは切り離しておらず答えは未記入です。植物の方は特に大きな記入はないと思います。(１箇所「1つ」と記入ありました。)中古を購入し使用しましたので、見落とし等ありましたら申し訳ありません。御理解頂ける方のご購入を宜しくお願い致します。
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