Marshall 2061X アンプヘッド メンテ済み 交換用真空管付き

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マーシャル２０６１Ｘ ２０６１ＣＸ - Guitars On Broadway

MarshallJMP2061XHANDWIRED奥田民生やJeffBeckの使用で知られるアンプです。重さも10kg程度と運びやすく、20Wでありながらライブでも使える音量で鳴らせます。こちらは電源をアンプ専門店で100V仕様に変更しておりますので、ステップアップトランスは不要です（正規輸入品の配線を参考に変更したのみ、トランスはオリジナルのままです）。メンテナンスと共にパワー管もJJに交換済みです。メンテナンス後は数回、音出しした程度ですので、当面の間は真空管の交換なしでご使用になれると思います。こちらはアンプ本体と、メンテの際にお願いした交換用のパワー管（JJEL84×2）が付属いたします。状態は一部、傷等ありますが写真でご判断いただければと思います。参考URL（先頭にhをつけてください）ttps://youtu.be/6EaLI7Z0PZMttps://youtu.be/VGCxT02G59A金額にもよりますが、お値下げも可能です。よろしくお願いいたします。PA20JCMJTMLEAD\u0026BASSアンプ種類···その他アンプ