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商品詳細
9500-8500プレステ2SCPH-50000TSSコントローラーケーブル2本カセットメモリーカード(データは入ったままです)ダンスダンスレボリューションマットは使用感ありますカセット音楽CD太鼓の達人動作確認してありますメモリーカードは動作等確認していません。
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