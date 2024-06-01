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商品詳細
箱、説明書なし。動作確認済みおおよそ発売当時に新品で購入・プレイし、自宅で保管していたものです。ゲームボーイカラーグローバル・A・エンターテイメントGLOBALAEntertainment
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