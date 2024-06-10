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商品詳細
PINKFLOYDの20周年を記念して発売された、7枚組の至高の作品。\u2028特典にも【ポスターバッグ／７枚のコレクタブル・フィルム・カード／ウォレット型ジャケット／ＨＤ Ｃａｒｄ（ダウンロード・カード）／２６ｘ２６ｃｍアート・プリント５枚（ヒプノシス／ストーム・スタジオのデザイン）】と、豪華なものばかりが揃っています。完全初回生産限定品です。
http://narcologia.ru/goods/navigate155930.html
http://narcologia.ru/goods/encourage645872.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation290324.html
ピンク・フロイド 対20周年記念デラックス・エディションBRD付完全生産限定
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ピンク・フロイド 対20周年記念デラックス・エディションBRD付完全生産限定
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