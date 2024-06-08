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今や入手困難な加瀬建造D.Cの著書です。目立った傷や書き込み等なく比較的綺麗です。タイトル：加瀬建造D.C.のパーフェクト治療ガイド:症状・疾患別全身総合療法著者：加瀬建造著出版社：エンタプライズ大きさ、容量等：212p;26cm注記：第3刷(第1刷：1997年)ISBN：4900365963価格：12000円#加瀬建造