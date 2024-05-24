三代目JSB　STARS　MATE盤　DVD　②\nLIVE DVD

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『三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"～LandofPromise～』MATE盤 DVD新品、未開封スマプラのみのバラ売り不可✕初回特典：フォトブック（50P）初回仕様：スリーブケーススマプラ・ムービー：『BarSTARS』の全公演（15会場/32公演）トークコーナーを収録こちら、DVDです。Blu-rayは売り切れました。⚠️スマプラムービー：『BarSTARS』の全公演（15会場/32公演）トークコーナーの収録についてトークコーナーの収録は、現在6/24(土),6/25(日)福井公演まで公開中。2023年10月末まで、順次コンテンツを追加。再結集したメンバーとファンが集まる“約束の場所”と題して、2月静岡エコパアリーナで開幕したアリーナツアー『三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"～LandofPromise～』。約９年ぶりとなる単独アリーナツアーとして各地での熱狂が続くなか、早くも待望の映像化＆リリースが決定!!本作は5月に開催された“さいたまスーパーアリーナ”公演のライブ・パフォーマンスを余すことなく収録した本作は、ドームサイズの会場とは異なる臨場感を収めた、新しい歴史の１ページを刻む必見の１作！