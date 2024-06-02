神曲【完全版】 ダンテ (著), 平川 祐弘 (翻訳) ［初版］河出書房新社

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書き込みはございません。帯に少し変色が見られます。その他画像でご確認ください。状態は並程度の中古品とお考えください。古本にご理解ある方のみ検討をお願いします。内容人生の道の半ばで正道を踏みはずした私が目をさました時は暗い森の中にいた―地獄篇・煉獄篇・天国篇全3篇とともに、ドレによる美麗な挿画全135点を収録。カラー口絵、詩篇付。新生訳で贈る世界文学の最高傑作。著者について1265年、フィレンツェ生まれ。西洋文学最大の詩人。政治活動に深くかかわり、1302年、政変に巻き込まれ祖国より永久追放され、以後、放浪の生活を送る。その間に、不滅の大古典『神曲』を完成。1321年没。著書に、『新生』『俗語論』『饗宴』『帝政論』他。訳者について1931年、東京生まれ。東京大学名誉教授。比較文化史家。著書に、『和魂洋才の系譜』『ダンテ「神曲」講義』他。訳書に、ダンテ『神曲』『新生』、ボッカッチョ『デカメロン』、小泉八雲『骨董・怪談』他。