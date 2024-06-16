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AMP+ アルベド黒ドレス 桜島麻衣〜バニーver.〜 2体セット
商品番号 W88564379076
商品名

AMP+ アルベド黒ドレス 桜島麻衣〜バニーver.〜 2体セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！即購入OKです！値下げ交渉⭕️・商品AMP＋青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない桜島麻衣フィギュアバニーver.オーバーロードアルベドドレスver.・状態新品/未開封です。※アミューズメント景品ですので、箱にキズやヘコミなどがある場合がございます。※未開封ですので、中身の状態が確認出来ておりません。万が一不備等ございましたら、販売元へお問い合わせくださいますようお願い致します。・発送プチプチで梱包しダンボールに入れて、らくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。ご購入後は迅速な対応を心掛けております。・その他商品に関しまして気になる点などございましたらコメント欄にて気軽にコメントお願い致します。
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