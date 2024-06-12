NEWニンテンドー3DSLL　スマッシュブラザーズエディション 14253

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NEWニンテンドー3DSLL スマッシュブラザーズエディション•商品内容本体•商品状態液晶シート無し動作確認済初期化はしていません•発送方法らくらくメルカリ便宅急便コンパクト⚫︎注意事項※中古品になりますので、使用感や傷など個人差がありますので、ご了承ください。※自宅保管なので、傷や汚れを写真を見てご確認ください。※完品を求めの方や神経質な方のご購入はお控え下さい。※画像にあるものが全てです。ご理解頂いた方のご購入をお願いします。⚫︎その他配送中の破損は、こちらでは責任を、負いかねますので、ご理解の程、宜しくお願いします。