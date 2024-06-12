看護科 産婦人科 教科書

医学書院の系統看護学講座教科書セットになります！ほとんど新品未使用品ですが、写真4枚目の２冊解剖生理学と老年看護学だけが使用している為に傷や汚れ等有りますので中古品扱いで出品します！あまり神経質な方や完璧を求める方は購入を御遠慮して下さい！お取引後の返品は受け付け出来ませんので宜しくお願い致します。値引き交渉も少しなら対応させてもらいますので、あまり気になさらない方は新品(定価+消費税)よりもかなり安いと思いますのでお勧めですよ。(*^ー^)ノ♪産科、看護、産婦人科、医療、医学、中央高校、看護学校、看護科



病態・治療論［13］ 産科婦人科疾患: 教科書／南江堂



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