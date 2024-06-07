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【昭和レトロ】 ポピー製 バトルフィーバーJ バトルフィーバーロボ
商品番号 G73156899372
商品名

【昭和レトロ】 ポピー製 バトルフィーバーJ バトルフィーバーロボ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#s10m23のレトロおもちゃ一覧□商品ポピー製バトルフィーバーJバトルフィーバーロボ高さ：素人採寸約12㎝□状態・経年の汚れや細かいキズなどがあり□年数30～35年前くらい□出品の経緯実家の断捨離で出て来ました。整理の為、出品します。□発送方法保護フィルムかプチプチに包んで発送します。□発送期間ご購入後、2～3日で発送します。□一言調べてみると中々貴重な品なようで、現在の出品状況を見てもほとんど、出回っていないようです。経年の多少の汚れの為、「やや傷や汚れあり」としましたが、その点を除けば状態は良いと思います。コレクションされている方にはお得な品だと思うので、ご購入お待ちしております。□まとめ売り他商品とのセットをご検討頂ける方、購入前にコメント下さい。同梱発送させて頂ければ、値引きを致します。#バトルフィーバーJ#バトルフィーバーロボ#昭和レトロキャラクター...その他スケール...その他スケールフィギュア種類...その他
http://narcologia.ru/goods/stair244600.html
http://narcologia.ru/goods/composite109454.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture779041.html
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