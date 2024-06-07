池田満寿夫 リトグラフ 5/280



池田満寿夫リトグラフ「おんな」 / 呂古書房 / 古本、中古本、古書籍の ...



池田満寿夫「七つのリトグラフ №1」卸売価格で販売



希少】池田満寿夫 リトグラフ 55作限定 直筆サイン 額装 絵画 版画 ...



池田満寿夫リトグラフ「おんな」 / 呂古書房 / 古本、中古本、古書籍の ...



池田満寿夫版画額「七つのリトグラフ1」／Masuo Ikeda‹‹古書 古本 買取 ...



池田満寿夫 いけだ ますお MIXED FRUIT ミックスド・フルーツ 【版画集 ...



□ 池田満寿夫 □ リトグラフ “二重富士” ED.101/125 ＜22012208＞(石 ...



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池田満寿夫・画題不詳 「男・男？」ＥＤ39/150 リトグラフ '81 紙 ...



○池田満寿夫○リトグラフ 10/36 直筆サイン 1968年作品 真作保証 ...



版画】【池田満寿夫】 リトグラフ 「リタのために」 80年作 美人画 78 ...



池田満寿夫 旧満州出身 リトグラフ 版画 物故作家



絵画 池田満寿夫 海の底 リトグラフ 11/100 額装品 ∽ 648F3-2(石版画 ...

池田満寿夫リトグラフ限定番号 5/2801974年の作品版上サイン入り「MaS」の朱肉印が押してあります。額に経年劣化がありますが、自宅にて箱に入れたままずっと保管していたので、作品自体は美品です。［画面寸 （縦）31㎝ × （横）26㎝［額縁寸 （縦）53㎝ × （横）43㎝同時に出品している池田満寿夫のリトグラフと同時にご購入の場合は、1000円値引きいたしますので、コメント欄にてお知らせください。