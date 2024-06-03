ふしぎの海のナディア 30周年記念 複製原画B

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ふしぎの海のナディア展放送開始30年記念イベント記念複製原画Bノーチラスクルーイベント会場で購入後、数日部屋で飾りました。その後、専用段ボールに入れ、暗所保管していました。長期保管なのでご理解ある方は是非宜しくお願いします。デリケートな方は控えた方が良いかと思います。経年による多少の傷みがあるかもしれませんがご容赦ください。喫煙者、ペットはいません。梱包用の段ボールもあります。