森夏男作『華』Lサイズ　B3

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商品詳細
森夏男 作者本人からの出品になります。B3(364×515㎜)、ジクレー、額縁付、直筆サイン、落款、エディションナンバー入り略歴日本大学芸術学部美術学科卒、元グラフィックデザイナー、元公立学校美術教師、宇都宮市民芸術祭奨励賞、国際芸術栄誉賞、オルセー世界芸術遺産作家認定、第27回オアシス2022大阪市教育長賞
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