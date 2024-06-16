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VAMPS HYDE着用　スカジャン
商品番号 M75407316166
商品名

VAMPS HYDE着用　スカジャン
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用は1回ですが袖に少しひきつれありです。ジッパーの開閉問題なし。Rockin'JellyBean氏描き下ろしイラストを使用したVAMPSオリジナル・スカジャンRockin'JellyBean×VAMPSオリジナル・スカジャンワンサイズのみLサイズ相当：着丈75cm/身幅60cm/袖丈77cmHYDE　ラルク　L'Arc～en～Ciel　VAMPSスタジャン　氣志團万博
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