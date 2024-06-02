前大徳大道/西垣大道/福禄寿画賛/掛軸☆宝船☆AB-54 ...

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【参考】前大徳大道 西垣大道（にしがき・だいどう）昭和17年、兵庫県に生まれる。昭和24年、分山宗興について得度。日本社会福祉大学卒業後、大徳僧堂、のち相国僧堂に掛塔。昭和51年、仏教大学大学院修士課程修了。昭和53年、兵庫県城崎郡の大徳寺派極楽禅寺住職に就任し、現在に至る。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は１ヶ所の汚れシミ、小シワあります。表装は概ね良好ですが、巻裏に糊シミあります。 桐共箱付 軸丈縦140㎝×幅30㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。