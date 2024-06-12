PSA10 GEM MINT モココ 194/184 CHR

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商品詳細
数ある中からご覧頂きありがとうございます。値下げ交渉はご遠慮ください。□商品についてPSA鑑定済みGEMMINT10PSA鑑定品となります。暗所にて厳重に保管しておりますが、鑑定の工程の中でケースに傷がある場合がございます。また、稀にケース内に埃が混入している場合がございます。グレードが10の場合でもカードに白かけがある場合がございますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/stair46600.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi88247.html
http://narcologia.ru/goods/unusable546574.html
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