88鍵盤　ピアノ・シンセ・キーボードケース

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88鍵盤用のスリムタイプ駒足付きハードケースです。外寸（約CM）縦41.5cm横138.5cm(駒足含まず)内寸（約CM）縦35cm横134cm深さ10cm合わせたら17cm(中の素材はウレタンスポンジで段階的に調整可）