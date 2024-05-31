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88鍵盤　ピアノ・シンセ・キーボードケース
商品番号 A13895909775
商品名

88鍵盤　ピアノ・シンセ・キーボードケース
ブランド名 Avital
特別価格 税込 10,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

88鍵盤用のスリムタイプ駒足付きハードケースです。外寸（約CM）縦41.5cm横138.5cm(駒足含まず)内寸（約CM）縦35cm横134cm深さ10cm合わせたら17cm(中の素材はウレタンスポンジで段階的に調整可）
http://narcologia.ru/goods/Stanford409073.html
http://narcologia.ru/goods/conception602957.html
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