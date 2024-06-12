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グルーシャ sar
商品番号 P45150824626
商品名

グルーシャ sar
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,220 円
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商品詳細

スノーハザードグルーシャsar自引き後すぐにスリーブに入れました。目立った傷は無いとは思いますが、トラブル防止のため状態は画像で確認お願いします。購入前にコメントいただければお写真追加致します。検索用ポケモンカードポケカVSTARユニバースカイvユニvユニオンヒスイゾロアークブラッキーエーフィシャワーズサンダースブースターニンフィアサーナイトザシアンルカリオカミツレユーリカスイレンインテレオンルザミーネメロンセンパイとコウハイチルタリスおじょうさまセキナツメツツジシロナの覇気ミモザピカチュウゼクロムピカゼクナンジャモグルーシャファイヤーアルセウスディアルガギラティナミュウツーリザードンポケモンブリーダーダイケンキふりそでバシャーモバオッキーシャクヤミュウスイクンユウリリーリエセレナアセロラガラルの仲間たちYUNAGABAプロモスノーハザードクレイバーストバイオレットスカーレットex蒼空ストリーム白熱のアルカナVMAXクライマックスイーブイヒーローズ双璧のファイター一撃マスター連撃マスター
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