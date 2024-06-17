Roland PD-85 3個　電子ドラム

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商品詳細
ヘッド,リムともに良好に動作いたします。シェル内部や各パーツを新品に近い状態まで清掃済み,メッシュの洗浄済みです。コーンを市販品の3Dプリンタ製,高精度,高耐久のものに交換済みなので新品同様の感度です(写真3)。メッシュやゴムの裂けや割れもなく、外装も傷み少なく状態良好です。
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