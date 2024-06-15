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- Ibanez PGM100 JB(ジュエルブルー) ポール・ギルバート モデル
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商品詳細
機材整理にため出品させていただきます。フジゲン製の初期ポールギルバートモデルです。ボディーには傷、打痕等はありますが、電気系統問題なし。ネックは、トラスロッドも左右余裕ありで、良いコンデションだと思います。フレット減りあまりないです。ネックプレート・ビス等に腐食ありますが製造年から考えるとかなり美品だと思いますが、コンデションの判断に個人差ですので、詳しくは画像にて確認いただければと思います。付属品:Ibanez製ソフトケース、アームバー
http://narcologia.ru/goods/sepulchral657732.html
http://narcologia.ru/goods/message392427.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless535559.html
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