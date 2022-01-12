アルセウス　vsatr ur

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商品詳細
購入後、シールドに入れ、暗所にて保管しておりました。かなり気を使って保管していたつもりですが、カードの扱いに関しては素人の為、状態は写真等で確認していただければ幸いです。発送は折れ防止。水濡れ防止等の処置をして丁寧に送らせていただきます。不明点等ございましたらコメント頂ければ返信致します。宜しくお願い致しますm(__)m
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