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アルセウス　vsatr ur
商品番号 B62278253730
商品名

アルセウス　vsatr ur
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、シールドに入れ、暗所にて保管しておりました。かなり気を使って保管していたつもりですが、カードの扱いに関しては素人の為、状態は写真等で確認していただければ幸いです。発送は折れ防止。水濡れ防止等の処置をして丁寧に送らせていただきます。不明点等ございましたらコメント頂ければ返信致します。宜しくお願い致しますm(__)m
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