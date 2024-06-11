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ケルントナー　トランペット　マウスピース無し
商品番号 R40062461277
商品名

ケルントナー　トランペット　マウスピース無し
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケルントナー　トランペット金管楽器用手袋目立った傷汚れはありません。油も塗ってません。※マウスピースは使うので付属しません。即購入OK値段交渉可能
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