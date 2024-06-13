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B'z The 9th BLUE ツアーTシャツ
商品番号 E47072133176
商品名

B'z The 9th BLUE ツアーTシャツ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···B'zグッズ種類···Tシャツ94年のツアーThe9thBLUESのツアーTシャツです。フロント・バックプリントありサイズはラージフリーとだけチラシに記載あり、着丈や身幅の記載がないので、分かりかねます。デザインイメージを3枚目にアップしています。
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