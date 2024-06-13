B'z The 9th BLUE ツアーTシャツ

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商品詳細
人気グループ···B'zグッズ種類···Tシャツ94年のツアーThe9thBLUESのツアーTシャツです。フロント・バックプリントありサイズはラージフリーとだけチラシに記載あり、着丈や身幅の記載がないので、分かりかねます。デザインイメージを3枚目にアップしています。
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