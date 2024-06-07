水指　京紋　山水　茶道具　未使用〈検 有田焼 鍋島焼 伊万里焼 祥瑞写

#monika♡骨董品 ←在庫一覧です。※新しい順のタグでご覧いただかないと全て表示されません。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一☆工芸品など同梱発送で2件目から1000円引き☆☆半額印のお品は2件目から半額引き☆（最終価格の為お値下げ出来ない場合があります） ☆コメントよりお声掛けください☆ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一胴は中央にかけて滑らかにくぼんでいます。未使用ですが長期保管品になります。ご理解いただきご購入をお願いいたします。★サイズ横：約13.7センチ 蓋なしの高さ：約13.8センチ蓋ありの高さ：約14.5センチ穴の大きさ：約11センチ773



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