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チリSR サーフゴーSAR
商品番号 L40372464823
商品名

チリSR サーフゴーSAR
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　【チリ】SR【サーフゴー】SAR【ユキメノコ】SRポケモンカード　拡張パック　レイジングサーフ初期傷なし　表面傷なし　裏面も傷なしの完美品かと思われます。詳しくは写真にて状態をしっかりと確認頂き、納得の上でご購入ください。発送当日までプロテクトスリーブ、ローダーで保存しております。発送の際はスリーブのみでで発送します。返品は出来ませんのでご了承下さい。カードの折れ　水濡れ対策をして発送致します。シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフレアリティ···SR、SAR
http://narcologia.ru/goods/capitation938708.html
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