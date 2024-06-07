チリSR サーフゴーSAR

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商品詳細
ポケモンカード 【チリ】SR【サーフゴー】SAR【ユキメノコ】SRポケモンカード 拡張パック レイジングサーフ初期傷なし 表面傷なし 裏面も傷なしの完美品かと思われます。詳しくは写真にて状態をしっかりと確認頂き、納得の上でご購入ください。発送当日までプロテクトスリーブ、ローダーで保存しております。発送の際はスリーブのみでで発送します。返品は出来ませんのでご了承下さい。カードの折れ 水濡れ対策をして発送致します。シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフレアリティ···SR、SAR
http://narcologia.ru/goods/capitation938708.html
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