チリSR サーフゴーSAR

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ポケモンカード 【チリ】SR【サーフゴー】SAR【ユキメノコ】SRポケモンカード 拡張パック レイジングサーフ初期傷なし 表面傷なし 裏面も傷なしの完美品かと思われます。詳しくは写真にて状態をしっかりと確認頂き、納得の上でご購入ください。発送当日までプロテクトスリーブ、ローダーで保存しております。発送の際はスリーブのみでで発送します。返品は出来ませんのでご了承下さい。カードの折れ 水濡れ対策をして発送致します。シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフレアリティ···SR、SAR