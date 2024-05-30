登坂広臣 千社札 セット 54

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商品詳細
即購入〇バラ売り不可登坂広臣の千社札になります。セットの値段になります。グッズ卒のためお譲りします。ファン卒ではないので納得行く値段でしか譲りません。無理に安くして譲ろうとはしていませんのでご理解お願いします。日本製75mm背景ありBIGタオルクッションレア必ずプロフィールをご覧になってからコメントお願いします。
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