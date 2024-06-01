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山下達郎 アルミプレート (３枚)／サイン色紙
商品番号 G30658246563
商品名

山下達郎 アルミプレート (３枚)／サイン色紙
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 6,486 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山下達郎さんアルミプレートPERFOMANS2017大阪PERFOMANS2018大阪PERFOMANS2019和歌山自宅で飾っていたので経年劣化、ビニール袋にピン穴がありますが、本体に傷等はありません。色紙は2018年ライブ会場でCD購入特典でもらったものです。
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