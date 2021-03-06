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NIKKAN
商品番号 H62968082295
商品名

NIKKAN
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 12,642 円
在庫状況 あり

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商品詳細

物置き整理で、出てきました。当方、素人の為　使い方分からないので、わかる方お願い致します形状、状態、全て画像でのご判断お願いいたします.◆中古品のため、経年の使用感やキズ、金属劣化がございます。◆メンテナンスや清掃等を前提にご入札をご検討ください。◆当方専門知識がないため、詳しいことはわかりません。写真にて状態のご確認を、お願いします発送はプチプチ包装の上、ダンボール梱包にて出荷いたします。輸送中の破損や故障等には保証が出来ませんので、返品交換は受付しておりません。よくご確認した上でご購入をお願いします。神経質で細かい事を気にされる方、中古品にクレームをつけがちの方、気持ち良く取り引きが出来ない方のご購入はご遠慮ください。
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