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商品詳細
物置き整理で、出てきました。当方、素人の為 使い方分からないので、わかる方お願い致します形状、状態、全て画像でのご判断お願いいたします.◆中古品のため、経年の使用感やキズ、金属劣化がございます。◆メンテナンスや清掃等を前提にご入札をご検討ください。◆当方専門知識がないため、詳しいことはわかりません。写真にて状態のご確認を、お願いします発送はプチプチ包装の上、ダンボール梱包にて出荷いたします。輸送中の破損や故障等には保証が出来ませんので、返品交換は受付しておりません。よくご確認した上でご購入をお願いします。神経質で細かい事を気にされる方、中古品にクレームをつけがちの方、気持ち良く取り引きが出来ない方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming897292.html
http://narcologia.ru/goods/traverse43726.html
http://narcologia.ru/goods/freezer319398.html
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