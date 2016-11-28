BUMP OF CHICKEN☆WILLPOLIS2014DVD☆バンプオブチキ

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商品詳細
「BUMPOFCHICKEN/WILLPOLIS2014〈初回限定盤・2枚組〉」BUMPOFCHICKEN/初音ミク定価:￥7333#BUMPOFCHICKEN#BUMP_OF_CHICKEN#初音ミク#CD・DVD新品未開封です。比較的美品になります。写真にてご確認ください。素人検品になりますので、凹みやフィルム破れなどの見落としがあるかもしれません。また発送の際は、厚紙補強等を致しますが、輸送中での凹み等に関するトラブルには、一切対応出来ませんので、よろしくお願いいたします。メルカリ便ネコポスで発送予定です。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願いいたしますm(__)m人気グループ···BUMPOFCHICKEN10/15
http://narcologia.ru/goods/parenthesis607044.html
http://narcologia.ru/goods/message430027.html
http://narcologia.ru/goods/ordering984979.html
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