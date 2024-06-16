訳アリ◆フェルナンデス ZO3 内蔵・外部アンプ 共に出力確認済みです。【訳アリ内容】ボディには画像の様にペイントやシールが有る状態です。画像で判断・ご理解頂ける方の ご購入お願い致します。弦や電池は付属致しません。※本州送料無料です。沖縄県、北海道、離島へは別途料金が必要ですのでコメント欄よりご相談ください。運送会社は西濃運輸を利用いたします。日にち指定で発送する際、時間は午前/午後の指定は出来ますが細かく時間を指定することは出来ませんので、ご了承下さい。 ※西濃運輸で発送の際、電話番号が必要ですので購入後にメッセージ欄にてお知らせお願い致します。タイプ...ミニエレキギター