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サブキック バスドラム用マイク
商品番号 C13816646674
商品名

サブキック バスドラム用マイク
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自作のバスドラ用マイク、サブキックです。シンバルスタンドに取り付けることができます。3,4枚目の画像は取り付け方です。取り付け用のナットとワッシャーは商品に含みますがシンバルスタンドは付属しません。シェルはシール汚れ等もありフープも黄ばみや汚れがあります。見た目に拘らない方、安くサブキックを使用したい方どうぞ。実際に使用したデモ音源が以下にあります。イヤホン等でご確認ください。https://xgf.nu/6G0mC（リンク先：ギガファイル便）最初の４小節：メインマイクのみ（サブキック未使用）次の４小節：メインマイク＋サブキック最後の４小節：サブキックのみ入力が大きいのでアッテネーターやラインイン等でゲインを下げてご使用ください。
http://narcologia.ru/goods/choice636085.html
http://narcologia.ru/goods/injure162467.html
http://narcologia.ru/goods/competitive908881.html
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