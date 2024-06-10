サブキック バスドラム用マイク

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商品詳細
自作のバスドラ用マイク、サブキックです。シンバルスタンドに取り付けることができます。3,4枚目の画像は取り付け方です。取り付け用のナットとワッシャーは商品に含みますがシンバルスタンドは付属しません。シェルはシール汚れ等もありフープも黄ばみや汚れがあります。見た目に拘らない方、安くサブキックを使用したい方どうぞ。実際に使用したデモ音源が以下にあります。イヤホン等でご確認ください。https://xgf.nu/6G0mC（リンク先：ギガファイル便）最初の４小節：メインマイクのみ（サブキック未使用）次の４小節：メインマイク＋サブキック最後の４小節：サブキックのみ入力が大きいのでアッテネーターやラインイン等でゲインを下げてご使用ください。
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