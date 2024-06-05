BTS WINGS FINAL LYS ジミンJIMIN うちわ 団扇 公式

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商品詳細
WINGSFINALとLYSジミン団扇公式3つセットでございます。全て袋から開封済みですが全て公式で販売されていたうちわ袋付きで発送させていただきます。LYSJapaneditionのうちわは少し持ち手がそれています。全て公式で購入してうちわ袋にいれて保管していましたが、素人保管のため神経質の方の購入はお控えください。全体的に状態はあまりよくないです。⭐︎即購入可能値下げは基本考えておりません。wings単体でもこの値段にしようと思っているので他の２つはおまけとしてお考えください。バンタンLYS轉トレカBTS防弾少年団JINジンソクジンRMナムジュンSUGAシュガユンギJ-HOPEホソクホビJIMINジミンVヴィテヒョンテテJUNGKOOKジョングクtynytanBEチェキ
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