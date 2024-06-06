古玩「護法善神像」金剛神・自然神木・叩き荒彫り・民衆信仰・守護・鬼門除け



古玩「護法善神像」金剛神・自然神木・叩き荒彫り・民衆信仰・守護 ... 古玩「護法善神像」金剛神・自然神木・叩き荒彫り・民衆信仰・守護 ...



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肌触りがいい 開通刻 清 中国唐物 寿山石 古美術品 古賞物 文房 置物 ... 肌触りがいい 開通刻 清 中国唐物 寿山石 古美術品 古賞物 文房 置物 ...

●ご観覧ありがとうございます。感恩戴徳！ご購入前には『プロフィール』をご覧下さい。※※※ご紹介のお品は自然木から造り上げた護法善神像になります。荒彫りの木肌・素朴な佇まいが慈愛と温かさを感じる逸品です。経年の小傷・自然木ゆえの元々のクラック等ありますが割れる心配・損傷はありません。サイズは高さ50cm・重量4kg●護法善神護法神とは仏法とその信者を護る神のことです。仏教で信仰の対象となるのは如来・菩薩・明王・天の四種ですが護法神は天に含まれます…「インド古代の神・ブラフマー梵天・インドラ帝釈天」をはじめ四天王・八部衆「阿修羅」等十二神将などさまざまです。四天王や十二神将は外敵との戦いに備えて甲冑を着ける姿に表わされます。夜叉や羅刹のように凶暴な鬼が仏教に取り込まれて、その強い力を仏法守護に注いだと信仰された例もあります。※仏教で信仰の対象となるのは如来・菩薩・明王・天の四種ですが護法神は天に含まれます。※※※❗️必読事項❗️※※※●古玩・商品評価値と価格時代ある古い品には定価が無く入手経路・入手価格も様々です。品物の価値観は人それぞれ異なります。入手価格・自己価値観・コンディション・評価値にメルカリ手数料+送料を基準に価格設定しております。★リピーター様…値引サービス❣️★数品ご購入希望…事前に必ずコメント下さい…値引サービス❣️★値引交渉…Ok❗️『メルカリ手数料＋送料』が掛かる事をご理解の上「良識範囲価格」提示でお願いします。許容範囲を超えた価格には応じられない場合があります事をご理解のうえ宜しくお願い致します。▲お願い…コメントアクセスへのご対応・ご返答に対して無反応スルーはしないで下さい。