オービル / LP-C レスポールカスタム

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独創的 レスポールカスタム オービル Orville LPC-75 後藤 ボッチ ... 独創的 レスポールカスタム オービル Orville LPC-75 後藤 ボッチ ...

オービル LP-Cレスポールカスタム kで始まるシリアルです。全体的にいい感じで色変わりしていますが、ボディ左側テールピースあたりに腕があたっていた所が、少し白いです。多少65弦ビビリます、問題ないレベルと思いますが、調整等してお使い下さい。わからない事はコメントして、納得してからご購入下さい。中古品NCNRで御了承ください。写真のハードケースは、撮影用です。●中古楽器に理解のない方はお控えください。クロネコさんで断られて発送出来ない場合、運送会社を変えるので購入者さんの名前住所を教えていただく事があります、御了承ください。レスポールカスタム