サーチ済パック 60パック

スカーレットex30P黒炎の支配者30Pサーチ済パックの詰め合わせです！SRやSARが出た時点以降のサーチ済パックです⚠︎ほぼノーマルのみなのでご注意下さいネコポス専用の箱に入れて発送します(写真二枚目の様な形で入れて周りをプチプチで補強します)他にもクレイバースト・バイオレットが入った組み合わせもあるので出品ページ見てみてください。返品交換はできない商品なので、気になることあれば事前に質問お願いします。写真追加などもするのでお申し付けください。箱・BOXはつきませんのでご注意下さい



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