boss br-532 マルチトラックレコーダー mtr

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商品詳細
bossbr532中古品となります出品前に簡易的ではありますが動作確認いたしましたバッテリー駆動 アダプター駆動ともに通電 音だし良好です録音機能はメディアがないため未確認です全ての動作を確認したわけではありませんのでご理解ご了承お願いいたします付属品はなく本体のみの出品となります#MTR#BOSS種類...PAシステム
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