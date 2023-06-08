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boss br-532 マルチトラックレコーダー mtr
商品番号 H92311947246
商品名

boss br-532 マルチトラックレコーダー mtr
ブランド名 ボス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

bossbr532中古品となります出品前に簡易的ではありますが動作確認いたしましたバッテリー駆動　アダプター駆動ともに通電　音だし良好です録音機能はメディアがないため未確認です全ての動作を確認したわけではありませんのでご理解ご了承お願いいたします付属品はなく本体のみの出品となります#MTR#BOSS種類...PAシステム
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