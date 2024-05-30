ぼっち・ざ・ろっく！ ブランケット 枕カバー 喜多郁代

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商品詳細
ぼっち・ざ・ろっく！しまむらコラボ商品店頭品薄なため、希少品となっています。ブランケット・枕カバー喜多郁代店頭購入品です。なるべく小さく梱包して発送する予定です。（商品についております紙は外して、発送いたします。）防水対策して発送します。
http://narcologia.ru/goods/passivity268483.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial742816.html
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