全日空　飛行機セット　ブリキ　おもちゃ

#るる屋のお宝発掘一覧リスト#JA8501機#旅客機#飛行機#ANA#日本航空#tristar#ブリキ#昭和#レトロ#古物#骨董品#インテリア#置物#機体#タイヤ#お土産#B747#古き良き時代#玩具#おもちゃ#趣味★古い物です。★ブリキ★プラスチック★手直しなし★現状渡し２つセットのお値段になります。バラ売り不可★小さい飛行機は「おまけ」程度になりますので ２機セットで発送致します。#コレクター様#コレクションに如何でしょうか。ご質問はコメント承ります。★破損防止のため 丁寧なお手入れしません。ご理解いただける方ご購入下さい。1147



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