永楽即全　黒仁清牡丹唐草茶碗　堀内宗完御書付　共箱　茶道具　永楽善五郎　抹茶碗

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商品詳細
サイズ：径・約12.5ｃｍ 高・約8ｃｍ 付属品：共箱、布（茶筅はつきません）発送 ：60サイズ段ボールの予定です。中古です。状態良好、無傷です。まだまだキレイなうちと思います。千家十職の十六代永楽善五郎（即全）さんのお茶碗です。お茶碗は、箱には特に記載はありませんが、黒仁清で中央に牡丹と左右に唐草をあしらった模様がぐるりと3か所描かれています。黒地ですので色目のメリハリが効いてキレイです。 堀内宗完宗匠御箱書があります。流派の方はもちろんありがたい御書付ですが、他流派の方は極めと思って下さればどうでしょう。御書付がお値段にさほど影響されておりませんし…。季節も牡丹唐草という連続模様ですので、お使いは多分いつでも大丈夫と思います。多分です(笑)ちゃんとしたお手頃価格の永楽さんのお茶碗です。発送は60サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3
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