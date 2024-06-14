セルマーシリーズ3 ネック ゴールドラッカー

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セルマーシリーズ3購入時に付属していたネックです。ゴールドラッカーです。他のネックを購入したので使用機会がなくなったため出品します。楽器の購入年は2002年で、年数が経ってますので細かな傷が付いてます。写真をご確認ください。2年前まで現役で使用（毎週利用）しており、定期的にヤナギサワクロッシュにて楽器調整をしていたため年数は経っておりますが使用に際して問題はないと思います。コルク部分のみ目立った劣化（マウスピースをはめていた位置で跡がついている）があるので、気になる方は楽器店でのコルク交換をお勧めします。その他中古品であることをご理解の上ご購入お願いします。気になる点がありましたら、コメントをお願いします。