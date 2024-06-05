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MAFEX THE BOYS 3体セット
商品番号 I28413273907
商品名

MAFEX THE BOYS 3体セット
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初期不良の確認のみ行いました。台座未開封。付属品未使用。まとめ売りですので少しお安くしてあります。バラ売り不可。値下げ不可。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。・MAFEXNo.151ホームランダー・MAFEXNo.183ブラックノワール・MAFEXNo.157スターライトMAFEXマフェックスザボーイズTHEBOYSフィギュアホームランダースターライトブラックノワールブッチャーメディコムトイアメコミフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
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