MAFEX THE BOYS 3体セット

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商品詳細
初期不良の確認のみ行いました。台座未開封。付属品未使用。まとめ売りですので少しお安くしてあります。バラ売り不可。値下げ不可。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。・MAFEXNo.151ホームランダー・MAFEXNo.183ブラックノワール・MAFEXNo.157スターライトMAFEXマフェックスザボーイズTHEBOYSフィギュアホームランダースターライトブラックノワールブッチャーメディコムトイアメコミフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/hesitantly833784.html
http://narcologia.ru/goods/waveform318617.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly543584.html
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