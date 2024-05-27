津軽七々子塗棗・天然木・ 未使用品

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商品詳細
御覧頂き誠にありがとうございます。藤崎百貨店より購入後自宅のクローゼットで未使用で保管していました。木箱には、少し染みがあります、未使用品ですので、茶道の趣味のある方、どうでしようか、内側の梨地も、大変綺麗です。ご理解のある方のみご購入ください神経質な方ご購入前に良くご検討ください写真の画像が全てなので画像を御覧頂きご判断ください、よろしくお願いいたします。付属品、共箱#津軽塗#七々子塗#茶道#棗#ナツメ#高級品#未使用品#梨地#茶道具#骨董品#棗#奈々子塗梨地棗#青森県#弘前市#美品#天然木
http://narcologia.ru/goods/conception809557.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation626224.html
http://narcologia.ru/goods/slide679187.html
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